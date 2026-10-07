Стала известна доля россиян, считающих Путина одним из влиятельнейших лидеров

80 процентов россиян считают Путина одним из влиятельнейших, заявил ВЦИОМ

ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 80 процентов россиян считают президента РФ Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров.

71 процент респондентов заявил, что во время президентства Путина Россия стала сильнее.

С тезисами, что благодаря политике президента с РФ стали больше считаться на международной арене и что под руководством Путина Россия сможет преодолеть все трудности, согласились почти 70 процентов.

7 октября Путин отмечает день рождения. Его поздравили многие российские политики и зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Читайте материал "Мишустин поздравил Путина с днем рождения"

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