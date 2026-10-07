Стало известно, когда Украина сядет за стол переговоров

Военэксперт Кнутов: Киев будет вынужден сесть за стол переговоров уже в январе

Если интенсивность массированных ударов ВС РФ сохранится или возрастет, Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров уже в январе 2027 года — при условии холодной зимы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Думаю, что в январе-месяце ситуация может быть такой, что Украина сядет за стол переговоров, но это будет только в том случае, если зима будет среднеклиматической», — считает аналитик.

Кнутов отметил, что перелом в ходе специальной военной операции (СВО) «уже наметился», поскольку в Верховную Раду внесен законопроект о закреплении в конституции Украины нейтрального статуса страны.

Военэксперт подчеркнул, что массированные удары по военным и коммуникационным объектам украинской инфраструктуры должны только нарастать. Тогда, по его словам, Киев осознает, что экономику страны ожидает крах, а восстанавливать ее никто не станет.

Показательным в этом отношении, как отметил эксперт, стал визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину: немецкий канцлер дал понять Киеву, что в Евросоюзе Украину никто видеть не хочет.

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