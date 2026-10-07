Российский Генштаб, судя по всему, завершил подготовку к ракетным ударам по энергосистеме Украины, ВКС и ракетные войска получили все необходимые оперативные планы. В ночь на 7 октября эстафету у реактивных «Гераней» приняли баллистические и крылатые ракеты, которые в рекордном количестве полетели выключать свет киевскому режиму.

В общей сложности украинская ПВО насчитала 75 ракет: 25 баллистических ракет «Оникс» и «Циркон»; 8 крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 6 крылатых ракет «Искандер-К»; 36 авиационных крылатых ракет большой дальности Х-101, которые запускались самолетами дальней авиации.

Целями в основном стали объекты энергетики: Кременчугская ГЭС, Трипольская ТЭЦ, несколько крупных подстанций, включая подстанцию «Киевская» 750кВ, соединяющую Ровенскую АЭС с Киевом.

Ракетные прилеты зафиксированы в Прилуках, Киеве, Днепропетровске, Светловодске, Александрии, Триполье, Кременчуге.

Зеленский вполне мог избежать ракетной экзекуции, прекратив свои «операции давления на Россию», но, напротив, 6 октября атаковал российские регионы сотнями беспилотников и 17-ю ракетами «Фламинго». Атака была отражена, а теперь, как недавно выразился президент «получи фашист гранату от российского солдата».

В Сети многочисленные видео беспрепятственного полета российских крылатых ракет на украинскими степями. Ну, что, помогли тебе твои мерцы?

Российское военное ведомство отчиталось о пораженных целях: в Киеве и Киевской области: завод «Умные боеприпасы», где шла сборка и хранились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним; цех сборки беспилотников компании «Фанплит»); завод в Обухове, на базе которого организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Кроме того, было громко в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, где массово закрывались военные заводы.

В Одесской области есть прилеты по заводу «Дунай судоремонт» в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним.

В порту Одесса поражен сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Эксперты ресурса «Два майора» отмечают особенность атаки 7 октября: вместо удара растопыренными пальцами - серия прилетов ракетными «кулаками».

Налицо тенденция: значительную часть ракетного залпа собрали в несколько мощных ударных групп. Одна группа ракет шла за другой практически по одним и тем же направлениям.

При этом Кременчуг стал одним из главных центров удара, отмечает эксперт. На протяжении ночи туда последовательно направлялись группы крылатых ракет, включая Х-101 и «Калибры». Отдельные мониторинговые ресурсы насчитывали до полутора десятков ракет только в районе Кременчуга и Кременчугской ГЭС.

Александрия и район Светловодска получили несколько последовательных волн. Украинские сообщения подтверждают поражение критической инфраструктуры, воздушные маршруты крылатых ракет неоднократно сходились к этому району.

«По отдельным районам начали работать ракетными «кулаками»: несколько волн, повторные заходы и высокая плотность средств поражения на ограниченном участке», - делает вывод эксперт.

При этом вражескому ПВО приходится одновременно перехватывать не одиночные ракеты на огромной территории, а выдерживать резко возрастающую интенсивную нагрузку непосредственно вокруг выбранного объекта. После первой волны туда же приходит следующая, затем ещё одна. И такая тактика сводит потуги ПВО перехватить ракеты на нет.

Как результат ночной атаки, Укрэнерго заявило о новых отключениях электроэнергии в Винницкой и Полтавской областях. В ряде же других регионов ограничения действуют круглосуточно. Также применяются графики почасовых отключений объёмом до 1,5 очередей одновременно.

Таким образом, полномасштабная подготовка Украины к зиме началась. Может, хоть теперь Зеленский задумается о том, что он делал до этого не так. Может, обозленные украинцы ему подскажут-таки выход.