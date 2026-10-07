Тегеран перекроет последние лазейки в Ормузе

Иран намерен перекрыть «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди. По его словам, пролив будет оставаться закрытым, пока не будут удовлетворены требования Ирана.

Нагди сказал об этом гостелерадиокомпании Ирана. Других деталей о том, какие именно маршруты считаются нелегальными, он не привел.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Тегеран эти оценки не комментировал.

28 февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по иранским объектам — Тегеран ответил тем же. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позже стороны снова обменялись ударами.

На фоне конфликта судоходство через Ормузский пролив почти встало. Это основная артерия для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на мировой рынок, поэтому топливо подорожало в большинстве стран.

До этого Тегеран уже заявлял, что не допустит возобновления судоходства через пролив до выполнения его требований. Иран также заявлял о сохранении полного контроля над Ормузским проливом.

Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений и значительная часть нефти. Перебои здесь отражаются на страховых ставках, маршрутах танкеров и ценах на энергоносители.

Рубио: объемы поставок через Ормуз вернулись к уровню до конфликта с Ираном.

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