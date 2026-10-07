Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, заявила пресс-служба Кремля.

День рождения Путин отмечает 7 октября.

Российского президента по телефону также поздравили другие зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

7 октября Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

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