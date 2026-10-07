«Тор» в движении: зенитчики «Марс» и «Нахал» бьют без промаха

На Ореховском направлении в Запорожской области наши штурмовые подразделения продавливают линию обороны ВСУ. Важнейшую поддержку штурмовикам оказывают расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки «Днепр». С одним из них встретился корреспондент «МК».

- Отслеживаем разведывательные и ударные беспилотники, баллистические ракеты и дроны-камикадзе ВСУ, - рассказал командир расчета с позывным «Нахал».

Недавно его расчет сбил ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Шарк».

- Шансов не оставляем противнику. Нанести урон нашим позициям и гражданской инфраструктуре ему не удается. Радары «Тора-М2» позволяют обнаруживать и уничтожать и высокоскоростные крылатые ракеты, и малозаметные беспилотники.

Фото: Виталий МАЖУГА

Оператор зенитного ракетного комплекса с позывным «Библия» уточняет, что его задача — идентифицировать цель.

-Я оперативно должен определить - своя цель или чужая, и доложить начальнику расчета об этом. Командир принимает решение. В том случае, если идет команда на уничтожение, я навожу. «Тор» позволяет работать на больших дистанциях и, главное, всегда точно.

Фото: Виталий МАЖУГА

По его словам, «Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км. Может поражать цели даже в движении. Для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Механик-водитель с позывным «Марс» отмечает, что в движении комплекс никогда не подводил - ни в бездорожье, ни в слякоть.