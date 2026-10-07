Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил о скором разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают американские СМИ.

Другие подробности не приводятся. Дата и тема переговоров не уточняются.

Ранее Трамп неоднократно говорил о готовности к диалогу с российским лидером. Он также заявлял о планах провести встречу с Путиным.

Напомним, что 6 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. Президент России отметил день рождения на рабочем посту, как отметили в Кремле.

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