Трамп наградит Маска и других технологических лидеров США

Президент США Дональд Трамп 8 октября вручит ведущим представителям американской технологической отрасли высшие государственные награды за достижения в науке и технологиях. Об этом сообщает Fox News.

Национальную научную медаль США получат глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг и глава AMD Лиза Су. Национальной медали США в области технологий и инноваций удостоятся руководитель Dell Technologies Майкл Делл и глава Microsoft Сатья Наделла.

Церемония пройдет в Белом доме. Трамп впервые за два президентских срока вручит обе награды. Участники мероприятия также обсудят развитие искусственного интеллекта, частные инвестиции и укрепление позиций США в сфере науки и технологий.

Награждение Маска пройдет на фоне его возобновившегося сотрудничества с администрацией Трампа после публичного конфликта между ними. В конце сентября глава Пентагона Пит Хегсет назначил Маска одним из руководителей проекта Meridian, который занимается изучением перспективных направлений военных технологий.

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