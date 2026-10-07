Трамп одобрил появление турецких и пакистанских солдат в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Турции и Пакистана направить воинские контингенты в Саудовскую Аравию. Как заявил американский лидер журналистам, он считает стремление союзников помочь королевству положительным шагом.
Речь идет о практической реализации обязательств в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Документ был подписан 7 августа 2026 года Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Согласно договору, вооруженное нападение на любую из стран-участниц расценивается как агрессия против всех трех государств.
В понедельник Анкара и Исламабад приняли решение обеспечить оперативное развертывание согласованных военных сил и средств на территории саудовского королевства.
При этом источник в турецком правительстве уточнил, что переброска войск потребует прохождения ряда юридических и правовых процедур. Конкретные сроки начала операции пока не определены.
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