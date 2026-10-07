Трамп остался один: две трети республиканцев предали его

Reuters: две трети кандидатов от республиканцев дистанцируются от Трампа

Две трети кандидатов от Республиканской партии США, участвующих в гонке за места в Палате представителей и Сенате, дистанцируются от президента Дональда Трампа в связи с непопулярностью части его решений, сообщает Reuters по итогам анализа. Многие критикуют главу Белого дома или приуменьшают свои связи с ним.

В число тем, вызывающих разногласия, входят военные действия против Ирана, отмена пошлин на импорт говядины и активное строительство дата-центров. Кандидаты используют эти расхождения, чтобы привлечь независимых избирателей.

Официальный представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп остается неоспоримым лидером, лучшим выразителем идей и главным мотиватором для Республиканской партии. Других комментариев администрации не приводится.

По данным совместного опроса Reuters и Ipsos, уровень одобрения Трампа находится на отметке 32%. Поддержать Демократическую партию готовы 44% зарегистрированных избирателей, за республиканцев планируют проголосовать 37%.

3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. На них переизберут 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты.

До этого Трамп заявлял, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Он также просил республиканцев сделать вид, что он есть в бюллетенях.

Промежуточные выборы традиционно рассматриваются как оценка работы действующего президента. Партия, контролирующая Белый дом, часто теряет места в конгрессе, что может изменить расстановку сил в обеих палатах.

Республиканцы захотели обскакать Трампа для сохранения власти в Сенате.

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