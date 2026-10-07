У входа в Европарламент появился «голый Трамп»

У входа в здание Европарламента поставили золотую статую голого президента США Дональда Трампа. Ее изготовил из 23-каратного золота датский скульптор Йенс Галсхет, сообщает журнал Der Spiegel.

В материале говорится, что в центре композиции — обнаженная фигура американского лидера, который сидит на плечах у мужчины. В руках у президента — вытянутая клюшка для гольфа. Весь монумент, достигающий в высоту двух с половиной метров, создан из 23-каратного золота.

Авторы отмечают, что статуя будет стоять у здания Европарламента только до четверга, и этого времени хватит, чтобы известие о выставке дошло до Трампа, но сама скульптура была бы уже убрана к моменту его прибытия в Европу.

Трамп пока не делал заявлений по поводу появившегося памятника. Однако авторы предполагают, что европейские лидеры уже готовятся к его потенциальным действиям, таким как введение новых торговых пошлин, сокращение военного присутствия в Европе или пересмотр обязательств в рамках НАТО.

Ранее Трамп сообщил, что решение о выводе всех американских стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы Фэрфорд было принято в связи с угрозами, направленными против этих самолетов.

Также Трамп анонсировал разговор с Путиным.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX