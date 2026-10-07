«Удар будет мощнее»: Иран обновил список целей

Иранские вооруженные силы на регулярной основе актуализируют перечень возможных военных целей на случай эскалации и оставляют за собой право на проведение упреждающих спецопераций. Об этом заявил официальный представитель армии Исламской Республики, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Армия Ирана постоянно обновляет базу данных целей противника и уже определила множество объектов в регионе, включая военные базы, которые могут быть атакованы иранскими силами», — подчеркнул представитель военного ведомства. По его словам, такие меры необходимы для сдерживания потенциальной агрессии и пресечения любых враждебных шагов в зародыше.

Представитель вооруженных сил также пригрозил Вашингтону кратным усилением ответных мер в случае продолжения ударов по иранской территории. Он добавил, что в случае гипотетического наземного вторжения американских войск на материковую часть страны или на острова в районе Ормузского пролива, «американские военные станут максимально уязвимыми для атак ВС Ирана».

Ранее официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия в эфире агентства Fars уже заявлял, что Иран при необходимости проведет превентивные операции для отражения любой агрессии противника. Он отмечал, что Тегеран уже осуществлял подобные упреждающие атаки на базы сепаратистов и американские объекты, а также подчеркивал уязвимость сил США в случае сухопутного вторжения.

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