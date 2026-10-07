Украина продает газ Европе накануне тяжелейшей зимы

Накануне старта отопительного сезона Украина начала поставки природного газа в Европу. Это происходит на фоне заявлений властей о том, что предстоящая зима станет для украинцев сложнейшей.

Общий объем отгрузок газа за рубеж достиг около 160 млн куб. м, ключевым экспортным направлением стала Венгрия. В Кабмине подтвердили изданию «Страна» сам факт вывоза газа, уточнив: речь идет о так называемом «таможенном складе» — ресурсе, который ввозили в режиме «временного ввоза» и не растамаживали на территории Украины. Для его отправки за границу отдельный нормативный документ не требуется.

Однако эта версия вызывает сомнения, ведь в конце сентября Кабмин намеревался на заседании отменить запрет на экспорт газа. Но из-за разногласий между министром энергетики Денисом Шмыгалем и премьер-министром Сергеем Корецким рассмотрение вопроса отложили.

По данным источников, экспорт планировалось вести через «Нафтогаз». Причина — падение потребления внутри Украины, из-за которого скопились излишки в 2–3 млрд куб. м. Продать их в Европу было бы выгодно: там цена на газ вдвое выше. Двукратная разница сулила до €1,1 млрд.

Однако 23 сентября проект постановления об экспорте так и не внесли. Точные мотивы Шмыгаля неизвестны. Среди причин называют недовольство частных добытчиков, так как право экспорта получал только «Нафтогаз». Минфин также указал на возврат НДС. При цене €60/МВт·ч и экспорте 2,8 млрд куб. м он составил бы 18,5 млрд грн, а денег в бюджете, как известно, нет.

Кроме того, участники рынка сомневаются в допустимости экспорта перед тяжелой зимой. Излишки — одно из немногих преимуществ Украины. При определенных обстоятельствах они могут стать критическим резервом. «Если эти излишки сейчас отправят на экспорт, газа до конца отопительного сезона может не хватить. Не говоря уже о том, что экспорт поднимет внутренние украинские цены», — рассказал источник «Стране».

При этом газ и цены на него действительно могут стать критическим фактором. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что зимой Украина может оставаться без света по 20–22 часа в сутки. То есть жители будут вынуждены пользоваться генераторами. Бензин для топливных генераторов сейчас стоит дорого: только за сентябрь литр топлива подорожал на 8 гривен. На этом фоне многие перейдут на газовые генераторы, и тогда запасы этого ресурса могут стать для украинцев критическими.

В связи с этим возникает вопрос: кому «Нафтогаз» собирался продавать газ и не окажется ли покупателем малоизвестный посредник, оставляющий маржу лоббистам. По мнению участников рынка, Корецкий не решился бы на такую инициативу без согласования на высоком политическом уровне. Так что вполне возможно, что нынешняя отгрузка газа — попытка провернуть продажу без официального, публичного согласования.

В Европе тем временем действительно наблюдается дефицит газа: к октябрю 2026 года хранилища заполнены лишь на 72% — исторический минимум для этого времени года. В Германии заполненность ПХГ упала до 57%, в Великобритании — ниже 40%. В сентябре биржевые цены на газ в Европе впервые с конца 2022 года превысили $1000 за 1 тыс. куб. м. Значит, надо как-то поддержать своих спонсоров. А украинцы потерпят — их ведь предупреждали о тяжёлой зиме.