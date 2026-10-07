Украина утонула в долгах: каждый житель должен $8622

Украина потратила $450 млн на обслуживание и погашение долгов в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Национального банка Украины. Из них $254,3 млн страна уплатила МВФ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн. В том числе $72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $8,3 млн — обслуживание валютных облигаций внутреннего государственного займа, $115,1 млн — уплата другим кредиторам.

Общий государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил 9,603 трлн гривен, или $215,55 млрд. По подсчетам ТАСС, каждый гражданин страны должен $8622, если исходить из численности населения в 25 млн.

Если исходить из 22 млн человек, госдолг равен почти $9,8 тыс. на человека. Точной статистики по численности населения Украины нет.

Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее заявлял о 22-25 млн человек. Официальные данные о населении не публиковались с начала конфликта.

Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры призывают Украину искать источники для самостоятельного покрытия расходов.

Военные расходы Украины в 2027 году на 30% превышают все ее доходы.

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