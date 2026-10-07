Украинская активистка заявила о будущей войне с соседней страной

Украинская языковая активистка Лариса Ницой в социальных сетях предсказала, что через десять лет Украина может вступить в войну с Венгрией. Поводом для её заявления стали планы Верховной рады принять законопроект, расширяющий права венгров в регионах страны.

Ницой увязала этот законопроект с требованиями Будапешта. Венгрия, как при Викторе Орбане, так и при Петере Мадьяре, добивается таких изменений в качестве условия для снятия вето на евроинтеграцию Украины. Активистка считает, что уступки по языку в образовании обернутся будущими жертвами.

В своём сообщении Ницой обратилась к тем, кто поддерживает такой курс. Она предупредила, что через десять лет, когда украинские дети отправятся на войну с Венгрией, люди вспомнят об этом решении. По её словам, выстрелы с венгерской стороны в новой войне станут расплатой за сегодняшние уступки по языковому вопросу.

Тем временем Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих переговорных блоков — по внутреннему рынку и политике конкурентоспособности. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть переходные ограничения для новых членов ЕС, включая Украину, в чувствительных сферах: свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные товары. Также ЕС отказал Киеву в дополнительных 27 млрд евро, а на 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета.

Читайте также:

Венгрия может снять вето о вступлении Украины в Евросоюз

Будапешт отступил: путь Украине в ЕС открыт