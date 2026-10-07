Украинское издание сообщило о смене схемы российских атак

Украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале «Политика Страны» сообщило, что Россия стала применять новую тактику ракетных ударов. По данным публикации, вместо распределения по множеству локаций значительное число крылатых ракет направляется на ограниченный круг целей — не более трёх. Баллистические ракеты также нацеливались на несколько объектов.

Отмечается, что в нынешних атаках участвовало относительно немного дронов по сравнению с предыдущими. Мониторинговые паблики не исключают, что это может быть подготовкой к массированному удару беспилотниками по западным регионам Украины.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявлял, что в конфликте на Украине наступил переломный момент. По его мнению, это заметно по изменившейся тактике российских войск. Других подробностей он не приводил.

До этого Минобороны России сообщало об ударах по объектам логистики и портовой инфраструктуры. В частности, в порту Южный был поражён танкер с горюче-смазочными материалами, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами.

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