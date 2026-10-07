Заявление Владимира Зеленского о неспособности украинской системы противовоздушной обороны справиться с российскими баллистическими ракетами вызвало волну гнева и критики среди пользователей социальной сети X.

«Из-за этого клоуна Украина оказалась в Средневековье. Теперь дело за простыми людьми — устранить его и поставить у руля здравомыслящего лидера», — написал один из возмущенных комментаторов.

Читатели соцсети открыто обвинили украинское руководство в провале и отказе от дипломатического урегулирования. Один из участников дискуссии обратился к главе киевского режима и призвал его проявить благоразумие, потому что конфликт уже не может переломиться в пользу Киеву.

Многие комментаторы напомнили киевскому лидеру об упущенных возможностях урегулирования и огромных человеческих потерях. «Вы могли заключить соглашение с Россией еще несколько лет назад, но вместо этого принесли в жертву своей гордыне жизни более миллиона украинцев. Их кровь на ваших руках», — резюмировал один из пользователей.

В среду Министерство обороны РФ распространило официальное заявление о нанесении массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В частности, в Киеве и Киевской области были поражены промышленные мощности завода «Умные боеприпасы», предприятия «Фанплит» и Киевский картонно-бумажный комбинат. Накануне в военном ведомстве предупреждали об усилении ответных ударов по объектам украинского ВПК в ответ на попытки атак по российским нефтеперерабатывающим заводам, подчеркнув, что персональную ответственность за эскалацию несет лично Владимир Зеленский.

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