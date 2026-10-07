Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что западным странам следует изменить подход к отношениям с Россией, если они заинтересованы в снижении риска дальнейшей конфронтации. Свою позицию дипломат изложил в интервью на YouTube.

По мнению Прауда, значительная часть жителей западных государств заинтересована в мире, однако существующие политические механизмы осложняют нормализацию отношений. Одним из препятствий он назвал стремление разговаривать с Москвой с позиции морального и интеллектуального превосходства.

Экс-посол считает, что более уважительный диалог способен заметно снизить напряженность. Он образно сравнил отношения с россиянами с приглашением на дружеский ужин. Доброжелательное отношение, по его словам, способствует сближению, тогда как конфронтация вызывает жесткий ответ.

Прауд также призвал западные государства пересмотреть отдельные подходы к собственной безопасности, в том числе связанные с НАТО. Дипломат полагает, что изменение политики в этой сфeре может создать условия для мирного урегулирования разногласий с Россией.

Читайте также:

Экс-посол Британии заявил, что Запад боится ответить за провал в конфликте с РФ.

Экс-премьер Польши предрек Украине тяжелую зиму.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.