В чем состоит сверхспособность России?

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!» Далеко не все в своем стремлении противопоставить Россию и Запад заходили так далеко, как это сделал Александр Блок в январе 1918 года. Но и спустя сто с лишним лет после смерти нашего прославленного поэта вопрос о месте нашей страны между Востоком и Западом по-прежнему остается одним из главных вопросов нашей политики. А в последние 35 лет рядом с ним маячит еще один сакраментальный вопрос: был ли неизбежным распад СССР? Стал ли этот распад результатом исторической случайности или исторической закономерности?

«Плуг и стремя: как Восток стал частью политической культуры России» — новая книга одного из самых оригинальных современных российских политических мыслителей, профессора и научного руководителя Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофея Бордачева формально посвящена событиям «давно минувших дел». Пролистывая ее, можно с легкостью натолкнуться на такие термины, как «черные клобуки», и на такие имена, как «князь Василько Ярополчич». Но при всем при этом у Тимофея Бордачева получилась книга не о нашем прошлом, а о нашем настоящем: о реальном месте нашей страны в треугольнике Запад — Россия — Восток.

Родом мы не из Орды

— Тимофей, первая фраза вашей книги звучит так: «Россия не часть Запада или Востока». Частью чего же тогда, с вашей точки зрения, является Россия? Ведь не можем же мы быть полностью уникальными и самобытными?

— А почему не можем? Мы можем быть полностью уникальными и самобытными. Только для меня наша уникальность и самобытность — это не про народные костюмы, верования или еще что-то из мира идей, а про способность заимствовать, интегрировать в себя элементы других культур, не нарушая при этом собственную цивилизационную основу. В чем мы действительно отличаемся от всех, и на Западе, и на Востоке, так это в готовности идти по общему историческому пути с другими народами, не навязывая им свою культуру и ценности. Это наша сверхспособность, если хотите, совершенно уникальная по сравнению с другими крупными политическими цивилизациями.

— И как и почему мы, с вашей точки зрения, стали обладателями такой сверхспособности?

— Известно, что в основе всего в мире, и в политике особенно, лежит география. А она у России действительно отличается от Запада и Востока. Центр развития нашей государственности был исторически расположен в удалении от ранних центров культурной жизни в Западной Европе и Восточной Азии — в своем особом географическом ареале центра Евразии. Мы не являемся частью чего-то другого, какой-то большой политической цивилизации. Мы не являемся восточной окраиной Европы или западной окраиной Азии. Это предопределило развитие государства в России, одинаково непохожего на условный европейский или восточный образцы.

Русские с редким самопожертвованием и героизмом отстаивали всегда право идти своим путем. На мой взгляд, именно это является определяющим для того, как развивалась и развивается отечественная история. Но при этом мы не отгораживались от внешнего мира глухим забором и всегда все очень легко заимствовали. Так, в «Слове о полку Игореве» — а это, на минуточку, XII век — уже почти десяток тюркских слов. Да и потом мы никогда не стеснялись и не комплексовали по этому поводу — брать то, что полезно: слова, наряды или технические достижения. Мы всегда прагматично обогащали себя тем, что другие цивилизации могли дать. А вот когда нам начинали навязывать или пихать извне ненужное, тогда мы энергично этому сопротивлялись.

— Но объем этой энергии не всегда оказывался достаточным, правильно ведь? Как быть с убежденностью многих историков в том, что характер российских политических институтов определил период нашего пребывания под монголо-татарским игом?

— Да, действительно, довольно много авторов в России и за ее пределами считали и считают, что наши политические институты либо возникли под влиянием Золотой Орды, либо даже унаследованы от нее. Я, как и большинство российских историков, изучающих сейчас то время, придерживаюсь другой точки зрения. Она состоит в том, что русские общественные институты, княжеская власть и вече, развивались своим путем и под воздействием своей внутренней логики.

Длительное противостояние Русских земель и Ордынского государства, само собой, оказало влияние на политическую систему общества, которое больше 200 лет вело, по определению историка Александра Евгеньевича Преснякова, борьбу против «чужой и чуждой» ордынской власти. Именно в условиях этой борьбы единая русская государственность приобрела свой главный смысл военной организации. Однако возникшие в итоге институты централизованного государства ни в коем случае не были ордынскими.

— Очень приятная для нашего самоощущения точка зрения. Но вот можете ли вы ее как-то доказать?

— Легенда о том, что Московская Русь восприняла ордынскую политическую систему, это, с одной стороны, продукт стремления историков объяснить непохожесть России на Европу, а с другой — следствие влияния идей основоположников марксистского взгляда на историю России в том же столетии. Само понятие «иго», как мы знаем, вообще придумал в XV веке польский историк Ян Длугош, для того чтобы пообиднее нас задеть. На войне не всегда получалось — так оттягивались в изобретении мемов. А уже потом это слово у нас «зашло», в том числе и потому что оно помогало царизму и романтической литературе в первой половине XIX века рассказывать Европе, что мы за нее, неблагодарную, кровь веками тут проливали.

— Ну ладно, происхождение легенды вы объяснили. Но в какой степени она соответствует или не соответствует действительности?

— Опосредованное влияние Востока на развитие русской политической культуры шло через один процесс и одно явление. Процесс — только что затронутая нами тут борьба против Орды. Эта борьба действительно создала тот самый «отточенный московский меч», который потом меньше чем за 150 лет раздвинул пределы Русского государства до Тихого океана. Явление — огромное количество людей Востока, ставших на разных исторических этапах и в силу разных обстоятельств, или по своей воле или будучи нами завоеванными, частью России

Первые кочевники появляются на русской службе уже в XI веке и сразу становятся не наемниками, а частью военно-политической организации Киевской Руси. Л