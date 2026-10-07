В Евросоюзе устроили дедовщину для новых членов с Востока

Европейская комиссия хочет убедиться, что следующее поколение государств- членов ЕС не повторит пример чересчур самостоятельного венгерского премьера Виктора Орбана. И брюссельские политики разработали планы по подготовке к расширению блока за счет Восточной Европы в ближайшие несколько лет.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос изложила предложения о специальных мерах предосторожности для защиты блока от лидеров, которые могут пренебрегать демократическими ценностями и брать в заложники принятие решений, - модель поведения, примером которой для многих является бывший премьер-министр Венгрии.

Согласно планам, любое новое государство - член ЕС столкнется с 15-летним испытательным сроком, в течение которого оно может быть лишено права голоса или финансирования ЕС за нарушение основных демократических ценностей или лояльности к ЕС, принципа искреннего сотрудничества. Эти планы должны быть согласованы государствами - членами ЕС, пишет The Guardian.

Статья 7 договора ЕС разрешает государствам-членам лишать права голоса государство-члена-изгоя за “серьезное и систематическое нарушение” демократических ценностей. Но этот так называемый ядерный вариант так и не был реализован, несмотря на длительные дискуссии об отступлении от демократии в Польше и Венгрии при предыдущих правительствах. Окончательная санкция так и не была принята, главным образом потому, что два центральноевропейских союзника использовали свое право вето для защиты друг друга.

Согласно новым предложениям, порог для лишения избирательных прав – или другого наказания – за нарушение демократических стандартов будет ниже. Представитель ЕС комментирует: “Это большое новшество и важный сигнал гражданам стран, которые более скептически относятся к расширению, о том, что у нас есть очень прочные рамки, даже если после расширения что-то пойдет не так”.

Но официальные лица признали, что ограниченные по времени гарантии в конечном итоге истекут.

Призыв к ужесточению мер безопасности прозвучал на фоне нового импульса в процессе расширения ЕС, в котором Черногория, Албания, Молдавия и Украина названы лидерами.

Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в расширение ЕС, вопрос, который долгое время оставался нерешенным. Украина и Молдавия подали заявки на вступление в ЕС через несколько дней после начала российской СВО, и этот шаг оживил усилия по вступлению в ЕС на Западных Балканах. Существующие 27 государств - членов ЕС должны единогласно согласиться на принятие новых государств-членов, при этом среди французских и чешских избирателей особенно высок скептицизм.

Тем не менее, Кос сказала, что считает расширение политически возможным. И назвала Россию и Китай “внешними деструктивными силами, которые охотятся за нашими кандидатами”.

Описывая расширение как “наш стратегический интерес”, она сказала: “Если мы не сможем интегрировать наших соседей, придет кто-то другой и вооружит их против нас”.

Официальные лица ЕС надеются начать переговоры с Украиной и Молдовой по двум переговорным областям законодательства ЕС на следующей неделе. В частности, это “кластеры” – тематические группы документов для ведения переговоров – по внутреннему рынку и конкурентоспособности, обширный раздел свода правил ЕС, охватывающий экономическую и денежно-кредитную политику, налоговую политику, исследования и средства массовой информации.

Кос сказала, что пока “слишком рано строить предположения” о том, может ли страна, находящаяся в состоянии войны или с замороженным конфликтом на своей территории, стать членом ЕС. Она подтвердила, что украинские крестьяне, выращивающие зерно, не получат субсидий ЕС, столкнувшись с ограничениями на рынке ЕС.

Чтобы избежать тупиковой ситуации в потенциальном ЕС, состоящем из 35 членов, правительствам будет предложено отказаться от права вето по таким вопросам, как налогообложение и политика санкций.