В Киеве частично пропала вода и свет

Киев частично остался без воды и света

В Киеве наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды, сообщили власти украинской столицы в среду.

Стало известно, что из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции.

Проблемы, говорится в публикации, наблюдаются в тех районах Киева, которые расположены на правом берегу Днепра, работы по восстановлению коммунальных услуг проводятся.

При этом, по данным украинского издания "Инсайдер", причиной перебоев с электроснабжением в столице Украины могло стать повреждение линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли взрывы.