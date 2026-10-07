В КНДР резко отреагировали на поставки оружия Тайваню

Власти КНДР заявили, что поставки американского вооружения Тайваню ведут к росту напряженности и угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующая позиция была изложена в материале ЦТАК.

Поводом для публикации стало прибытие на остров первых истребителей F-16V Block 70, поставленных США. В Пхеньяне считают, что подобные шаги лишь усугубляют ситуацию вокруг Тайваньского пролива.

В ЦТАК также раскритиковали поддержку Вашингтоном сторонников независимости Тайваня.

Первые два из 66 истребителей F-16V Block 70 прибыли на Тайвань 2 октября. Контракт на поставку самолетов стоимостью около 8 миллиардов долларов был одобрен США еще в 2019 году.

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