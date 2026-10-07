В МИД Украины объяснили конфликт Киева и Сеула

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что конфликт между Киевом и Сеулом возник из-за разного понимания конфиденциальности. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости.Live». По его словам, стороны сейчас пытаются урегулировать ситуацию через закрытые дипломатические каналы.

Тихий отметил, что дополнительные публичные комментарии могут только навредить этому процессу. Он не привёл других деталей, подчеркнув, что урегулирование идёт по дипломатическим линиям.

Ранее Южная Корея посчитала недостаточными извинения Украины за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщал Yonhap. Глава МИД Чо Хён заявил, что власти страны готовят решительные меры.

Дипломатический конфликт начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично рассказал о передаче пленных. Сеул утверждает, что стороны заранее договорились сохранить операцию в тайне. На этом фоне Киев и Сеул пытаются урегулировать разногласия без публичных заявлений.

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