Министерство обороны России рассказало, как военнослужащие группировки войск «Восток» сумели перехитрить украинских военных и установить контроль над Голубково в Запорожской области. Старший стрелок с позывным Боцман пояснил, что подход к этому населенному пункту был сложным, поскольку его контролировали силы ВСУ, и действовать приходилось с помощью хитрой тактики.

По его словам, дорога шла через болото и высокую траву, продвигаться приходилось потихоньку, а противника приходилось обманывать: пока одна группа вела огонь в стороне и отвлекала внимание, другая заходила с противоположной стороны. Боцман добавил, что к непростому ландшафту добавились и заграждения, заранее возведенные украинскими военными. Речь идет о рвах, колючей проволоке, малозаметной «путанке», минах и растяжках, которые приходилось обходить. Заходили малыми группами справа, слева и по центру, и пока противник концентрировался на одной группе, другая обходила его с фланга.

Другой боец с позывным Таксист рассказал, что украинские военные пытались остановить российских военнослужащих, сбрасывая мины с воздуха. По его словам, передвигаться приходилось очень осторожно и постоянно смотреть под ноги, из-за чего продвижение замедлялось. Больше всего ему запомнился налет дронов: сидишь буквально под деревом, а они прилетают один за другим с интервалом в несколько минут.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне СВО.