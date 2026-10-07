В Париже зреет новый бунт: учителя заодно со школьниками

BFMTV: учителя в Париже выйдут в поддержку школьников

Учителя в Париже планируют выйти в четверг на демонстрацию в поддержку протестных акций учеников старших школ, сообщил телеканал BFMTV. Несколько профсоюзов учителей намерены провести акцию в столице.

До этого профсоюз учащихся во Франции призвал к новым манифестациям в стране в четверг. Массовые демонстрации прошли в ряде городов во вторник.

По заявлению студенческого профсоюза, в них приняли участие 450 тыс. человек. По данным властей, речь идет о 266 тыс. участников.

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками.

Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние. О мерах безопасности на предстоящих акциях не сообщается.

Министр национального образования Эдуар Жеффре объявил о приостановке занятий в лицеях для проведения внутренних дебатов. Власти ожидали, что на улицы выйдут от 150 тыс. до 200 тыс. демонстрантов.

Мэр Салон-де-Прованса Николя Иснар призвал временно закрыть подросткам доступ к соцсетям, заявив, что они усиливают координацию протестов. Посольство США во Франции призвало американцев избегать мест проведения демонстраций.

Раскрыто, почему мэр Франции требует закрыть соцсети подросткам.

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