В Пермском крае отражают атаку ВСУ

В Пермском крае силами противовоздушной обороны отражается атака вражеских беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального министерства территориальной безопасности.

В ведомстве призвали жителей соблюдать меры безопасности: не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО, поскольку такие действия помогают противнику.

Напомним, что ранее на территории края был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали Пензенскую область.