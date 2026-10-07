В Пермском крае отражают атаку ВСУ

В Пермском крае силами противовоздушной обороны отражается атака вражеских беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального министерства территориальной безопасности.
В ведомстве призвали жителей соблюдать меры безопасности: не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО, поскольку такие действия помогают противнику.
Напомним, что ранее на территории края был объявлен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали Пензенскую область.