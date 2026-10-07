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Политика 3450

В Пермском крае отражают атаку ВСУ

В Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ

В Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ

В Пермском крае силами противовоздушной обороны отражается атака вражеских беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального министерства территориальной безопасности.

В ведомстве призвали жителей соблюдать меры безопасности: не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу ПВО, поскольку такие действия помогают противнику.

Напомним, что ранее на территории края был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали Пензенскую область.

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Автор:
Пермский край Пензенская область