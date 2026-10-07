Законопроект о закреплении в конституции Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО будет зарегистрирован в Верховной раде только после одобрения 150 депутатами, сообщила парламентарий Анна Скороход. По ее словам, это изменения в конституцию, которые требуют такого числа голосов для регистрации.

Скороход сказала об этом в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому. По ее словам, инициатива возникла, но для ее регистрации нужно 150 голосов, поэтому она внесла предложение для всех народных депутатов.

6 октября Скороход внесла в Верховную раду законопроект о закреплении нейтрального статуса Украины. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко тоже предлагал обсудить этот вопрос.

На прошлой неделе Гончаренко заявил, что Украине ради мирного урегулирования необходимо пойти на уступки. В частности, по вопросам отказа от курса на вступление в НАТО, статуса русского языка и положения канонической Украинской православной церкви.

5 октября в партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко сообщили об исключении Гончаренко за позицию по мирному урегулированию. 6 октября его внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Изменения в конституцию Украины требуют сложной процедуры и голосов в парламенте. Вопрос нейтрального статуса ранее поднимался в контексте возможных мирных договоренностей.

Тема отказа от курса на НАТО остается одной из самых спорных в украинской политике. Официальный Киев ранее настаивал на членстве в альянсе как гарантии безопасности.

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