В России разъяснили слухи о плате за услуги в МФЦ

Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах остается прежним, а любые слухи о введении платы за обращения граждан в МФЦ не соответствуют действительности. С официальным разъяснением выступила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ не меняется и не предполагает взимание платы за подачу заявлений, получение результатов и консультирование в офисах МФЦ», — заявили в ведомстве, комментируя появившиеся сообщения.

В министерстве пояснили, с чем именно связаны новые нормы, вступающие в силу с 1 марта 2027 года. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О почтовой связи», которые разрешают организациям федеральной почтовой связи участвовать в оказании госуслуг.

«Таким образом, плата может взиматься не за обращение в МФЦ, а за дополнительные услуги ОФПС по приему/доставке заявлений и результатов, в случае если заявитель выбрал такой способ взаимодействия», - говорится в разъяснении МЭР.

В Министерстве еще раз подчеркнули, что получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ по-прежнему остается бесплатным, за исключением случаев уплаты государственной пошлины, предусмотренной законодательством.