В Судане высказались о переговорах с повстанцами

Глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан исключил переговоры с повстанческим движением «Силы быстрого реагирования». Об этом сообщает Sudan Tribune.

По его словам, армия продолжит боевые действия до разгрома СБР в Дарфуре, Кордофане и Голубом Ниле. Аль-Бурхан отметил, что решения о войне и мире принимают государственные органы, а не отдельные руководители.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало.

По оценке ООН, погибли сотни тысяч человек, около 14 миллионов были вынуждены покинуть дома. Усилия посредников пока не привели к прекращению огня.

Читайте также:

Пассажирский автобус был атакован ВСУ

В столице появились крупные пробки из-за взорванных мостов