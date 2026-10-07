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Политика Сюжет: Новости СВО 3781

«Варяг» протаранил американские и украинские дроны

«Варяг» применил воздушный таран против дронов ВСУ

«Варяг» применил воздушный таран против дронов ВСУ
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Расчеты бригады беспилотных систем «Варяг» применили воздушный таран против высотных беспилотников и дронов-камикадзе ВСУ. Кроме того, они поразили пункты временной дислокации и энергетические объекты противника в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.

В сообщении ведомства уточняется, что таранами расчетов ПВО были сбиты высотные БПЛА, которые противник направлял вглубь территории России. На кадрах зафиксированы тараны дронов-камикадзе «Майя», Hornet американского производства, В-2, «Костыль», «Рубака», а также дальнобойных ударных FP-1.

Помимо этого, Минобороны представило кадры боевой работы расчетов «Варяга» по поражению техники и военных объектов ВСУ. Ударные беспилотники уничтожили автомобили, наземный робокомплекс, бронетехнику, узлы связи, энергообъекты, укрытия и места временного базирования подразделений противника.

Ранее сообщалось, что бойцы «Варяга» нанесли удар по Северному мосту в Киеве, который использовался для переброски войск и военных грузов. После атак на переправы через Днепр в Киеве случался транспортный коллапс

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