«Варяг» протаранил американские и украинские дроны

Расчеты бригады беспилотных систем «Варяг» применили воздушный таран против высотных беспилотников и дронов-камикадзе ВСУ. Кроме того, они поразили пункты временной дислокации и энергетические объекты противника в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.

В сообщении ведомства уточняется, что таранами расчетов ПВО были сбиты высотные БПЛА, которые противник направлял вглубь территории России. На кадрах зафиксированы тараны дронов-камикадзе «Майя», Hornet американского производства, В-2, «Костыль», «Рубака», а также дальнобойных ударных FP-1.

Помимо этого, Минобороны представило кадры боевой работы расчетов «Варяга» по поражению техники и военных объектов ВСУ. Ударные беспилотники уничтожили автомобили, наземный робокомплекс, бронетехнику, узлы связи, энергообъекты, укрытия и места временного базирования подразделений противника.

Ранее сообщалось, что бойцы «Варяга» нанесли удар по Северному мосту в Киеве, который использовался для переброски войск и военных грузов. После атак на переправы через Днепр в Киеве случался транспортный коллапс

Читайте также:

ВСУ не могут обезопасить логистику под Дружковкой

Украинское издание сообщило о смене схемы российских атак