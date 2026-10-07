Вэнс назвал условие США для завершения войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с агентством Reuters дал понять, что Тегерану придется пойти на серьезное урезание своих возможностей по обогащению урана, если иранская сторона рассчитывает на завершение противостояния с Вашингтоном.

По его словам, логика здесь простая: если страна не стремится обзавестись ядерным оружием, то зачем ей топливо, обогащенное до шестидесяти процентов. Он подчеркнул, что готовность отказаться от высокообогащенного урана стала бы наглядным доказательством мирных намерений, и назвал этот вопрос принципиально важным для урегулирования конфликта. Вэнс добавил, что если Иран действительно хочет продемонстрировать отказ от ядерного оружия, ему следует предпринять ощутимые шаги в отношении соответствующих мощностей.

При этом американская администрация, по словам вице-президента, не закрывает дверь для договоренностей, однако намерена добиваться от Ирана вполне конкретных уступок в ядерной области, а не ограничиваться общими заявлениями. Он прямо сказал, что Вашингтон не станет менять слова на действия. Дополнительную сложность, как он отметил, создает неопределенность относительно того, кто именно в Тегеране принимает окончательные решения.

Вэнс уточнил, что переговоры ведутся с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой внешнеполитического ведомства Аббасом Арагчи, но при этом остается неясным, насколько весомо их влияние внутри иранской властной системы. По его наблюдениям, понять, как устроен процесс принятия решений в Иране, довольно затруднительно, и это обстоятельство усложняет весь переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что доклад конгресса раскрыл потери авиации США в войне с Ираном.