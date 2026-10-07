«Вероятность огромна»: Франция может обрушить всю Европу

Финансовые проблемы Франции, обнаженные на фоне масштабных протестов и беспорядков, способны спровоцировать глубокий кризис во всей еврозоне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведущих экономистов.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на критическое состояние французской экономики, отметив, что государственный долг страны вплотную приблизился к отметке в 120% от ВВП, при этом у властей отсутствуют реальные инструменты и планы по его сдерживанию.

«Вероятность распространения кризиса на другие страны и еврозону в целом очень велика, и это потенциально может привести к серьезному кризису во всем регионе», — заявил главный экономист по Европе в консалтинговой фирме Oxford Economics Анхель Талавера.

В последнее время Францию захлестнула волна массовых демонстраций и столкновений протестующих с полицией, охватившая Париж, Страсбург, Марсель, Ренн и Тулузу. По информации «Студенческого профсоюза», накануне на улицы городов для участия в акциях вышло около полумиллиона старшеклассников и студентов, против которых силовики применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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