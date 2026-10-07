Вильнюс объяснил отправку военных к границе с РФ

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объявил о решении направить армейские подразделения к границе с Калининградской областью. По его словам, он обратился к главе оборонного ведомства Робертасу Каунасу с просьбой привлечь вооружённые силы для поддержки пограничников. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсетях.

Кателинас назвал эту меру превентивной, связав её с общей ситуацией в регионе. При этом он отметил, что обстановка непосредственно на литовско-российской границе остаётся спокойной.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» предупреждал, что в случае нападения на Калининград будет задействован весь российский арсенал вооружений. Позже Reuters сообщило, что Москва направила НАТО дипломатическую ноту о готовности применить ядерное оружие, если будет предпринята попытка изолировать Калининградскую область.

На этом фоне Литва уже предпринимала шаги по укреплению обороны. Вильнюс расширяет размещённую на своей территории бригаду, куда должны войти около пяти тысяч немецких военных и современные танки. Эстония, Латвия и Литва заказали у США комплексы HIMARS. Сейм Литвы 22 сентября одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия, что предполагает поправку в Конституцию.

Читайте также:

Кремль прокомментировал решение Литвы по отмене запрета ЯО