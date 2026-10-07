«Визит отчаяния»: генералы НАТО экстренно собрались в Киеве в день рождения Путина

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» рассказал, для чего впервые за восемь лет в Киев наведались натовские военные и может ли данный визит являться подготовкой к серьезной эскалации конфликта, например блокаде Калининграда.

Следом за Мерцем в Киев с официальным визитом впервые за восемь лет прибыл военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Драгоне. Военный комитет является высшим военным органом Североатлантического альянса, который консультирует по вопросам военной политики и стратегии, а его председатель выступает главным военным советником генсека НАТО.

Драгоне заявил, что военные представители стран НАТО находится в Киеве с чётким сигналом: «связь между альянсом и Украиной становится всё крепче». Кроме того, по его словам, еще одна цель визита - непосредственно от генерала Драпатого и его штаба услышать самую свежую оценку ситуации на поле боя и узнать, что ещё НАТО можем сделать для поддержки Украины.

Некоторые военные эксперты не исключили, что визит, в том числе, приурочен ко дню рождения Владимира Путина и является реакцией на Валдайскую речь президента России. Настоящая цель визитеров - навязать России конвенциональную или ядерную войну.

Вместе с тем многие военные эксперты сожалеют, что столь представительная делегация военных НАТО беспрепятственно прибыла в Киев и ее не напугали как следует по дороге.

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что поводом для приезда натовских генералов стали наши удары по Киеву:

- Наверняка и вернувшийся из Киева Мерц передал свои впечатления и панические настроения. После возвращения Мерца из Украины был разбор полетов, после которого вся эта компашка решила лично удостовериться в точности наших ударов. Вообще, удивительно, что поезд, который их привез, еще ходит...

Обратите внимание, что приоритетной целью сегодняшнего нашего комбинированного удара стали предприятия ВПК Украины, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго». Больше у противника ничего нет. Борьба с беспилотниками ВСУ, как я понимаю, подходит к развязке. У нас появляются эффективные системы для борьбы с беспилотниками. Поэтому вся надежда у украинцев теперь только на «Фламинго», которыми они надеются ударить по нашим нефтеперерабатывающим заводам, объектам энергетики.

- Приезд может быть связан с готовящейся эскалацией, например подготовкой НАТО к нанесению удара по Калининграду?

- НАТО периодически пытается пугать заявлениями о блокаде Калининграда, а прибалты демонстративно проявляют активность у границ. Некоторые эксперты допускают, что альянс может пойти на этот шаг и попытаться блокировать Калининград. Но я сильно сомневаюсь, что они рискнут. По большому счету, в этом случае наше союзное государство - Белоруссия — должно будет вступить в войну, потому что это будет считаться нападением на Россию. Кроме того, наш президент четко дал понять, что у России есть оружие, которое их остановит. Он не назвал ядерное оружие. Но противнику не стоит расслабляться, потому что у нас есть «Орешник»...

- Высокопоставленные военные НАТО собрались в Киеве от отчаяния?

- У них действительно есть четкое понимание, что их украинские «прокси-силы» могут рухнуть в любой момент. А поражение Украины будет означать поражение Запада, который вложился по полной и не получил адекватного результата. Они очень стараются, но по факту у них ничего не получается. Поэтому решили провести работу над ошибками и, наверное, будут думать, как нам сделать больно. Но особых возможностей, на мой взгляд, у них нет. Все, что можно было сделать, они уже сделали.