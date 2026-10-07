Во Франции на протестах пострадали 215 учеников и 89 учителей

Нуньес: с начала протестов во Франции задержали 6 629 человек

Полицейские во Франции с начала протестов старшеклассников задержали 6 629 человек, сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес на слушаниях в Национальном собрании. По его словам, 761 полицейский получил ранения.

Нуньес также сообщил, что пострадали 215 учеников и 89 сотрудников школ. Других данных о последствиях протестов он не привел.

Министр национального образования Эдуар Жеффре уже сообщал, что около 30 тыс. старшеклассников не смогут посещать занятия очно на протяжении нескольких недель. Причина — повреждения зданий школ в ходе демонстраций.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В отдельных населенных пунктах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Сотрудники правопорядка за это время провели более 6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержанными были несовершеннолетние.

До этого учителя в Париже планировали выйти на демонстрацию в поддержку учеников. Профсоюз учащихся Франции призвал к новым манифестациям в четверг.

Мэр Салон-де-Прованса Николя Иснар призвал временно закрыть подросткам доступ к соцсетям. Посольство США во Франции призвало американцев избегать мест проведения демонстраций.

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