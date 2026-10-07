Впервые член «Альтернативы для Германии» стал спикером парламента

"Альтернатива для Германии" стала первой ультраправой партией Германии, получившей пост спикера земельного парламента со времен Второй мировой войны. Тобиас Рауш, бывший агент по недвижимости, был избран главой ландтага в первом туре голосования во вторник в Саксонии-Анхальт. Он получил 48 из 82 поданных голосов. Позже в тот же день заместителем Рауша был избран Ханс-Томас Тиллшнайдер, представитель более радикального крыла АДГ.

"Альтернатива" набрала почти 44% голосов на выборах в прошлом месяце, нанеся сокрушительный удар по канцлеру Германии Фридриху Мерцу и его партии ХДС.

Избрание Рауша на пост президента парламента и его спикера состоялось на первом собрании депутатов в столице земли Магдебурге. Двадцать девять человек проголосовали против Рауша, пятеро воздержались, отмечает The Guardian.

Парламентская фракция АДГ занимает 39 мест, что едва не составляет абсолютного большинства. Пять политиков из BSW, небольшой левой партии, которая разделяет позицию АДГ в отношении России и иммиграции, уже заявили, что будут голосовать за Рауша. Результат, полученный во вторник, означает, что в ходе тайного голосования за 35-летнего политика проголосовали еще четверо депутатов.

Готовность политиков преодолеть “брандмауэр” (сговор между другими партиями избегать АДГ) дает партии шанс сформировать правительство в земле, что казалось маловероятным. Это стало бы еще большим историческим переломом в послевоенной Германии, комментирует The Guardian.

BSW поддержала Рауша после того, как основательница партии Зара Вагенкнехт заявила, что пришло время покончить с “идиотизмом брандмауэра”. Заместитель лидера партии Кристиан Лей заявил, что “брандмауэр не работает”, и голоса почти 44% избирателей нельзя игнорировать.

“Нам нужен разумный способ взаимодействия с AfD, и это означает, что мы должны иметь дело с содержанием их программы, а не с брандмауэром”, - сказал Лей немецким СМИ.

В своей приветственной речи Рауш пообещал представлять все голоса и “серьезно относиться к различным мнениям и стараться принимать решения прозрачным образом”. Ему аплодировала его собственная парламентская группа и члены BSW. Другие депутаты никак не отреагировали.

Рауш был одной из ключевых фигур в скандале с кумовством, связанном с тем, что депутаты от АДГ нанимали членов своих семей в парламент, пишет The Guardian. Он опроверг утверждения о том, что несколько его братьев и сестер и шурин работали в парламенте штата, но подтвердил, что нанял нескольких игроков из футбольного клуба, членом которого он является.

Он является близким союзником и доверенным лицом Ульриха Зигмунда, ведущего кандидата от АдГ, который претендует на пост премьера Саксонии-Анхальт. Он пока не сообщил, какие партии или политики согласились сотрудничать с АДГ, отметив лишь, что “переговоры идут хорошо”. АДГ утверждает, что обхаживает членов ХДС, чтобы они преодолели барьер, который лидеры ХДС отрицают. BSW заявляет, что поддержит парламент, возглавляемый АДГ, только в том случае, если его возглавит беспартийный человек, что АДГ отвергает. У Зигмунда есть время до декабря, чтобы сформировать правительство.

Результаты выборов в Саксонии-Анхальте, наряду с двумя другими региональными выборами в сентябре, оказали огромное давление на Мерца, который, вступая в должность в 2025 году, пообещал вдвое сократить поддержку АДГ за счет стимулирования экономики и сокращения иммиграции. Вместо этого поддержка ХДС сократилась более или менее вдвое, а поддержка АДГ выросла до 30% по общенациональным опросам.