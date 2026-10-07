«ВС РФ готовят «Азовсталь 2.0»: стали известны перспективы котла под Добропольем

Российские войска выходят на оперативный простор перед ключевым узлом обороны ВСУ на Красноармейско-Добропольском направлении. Освобождение Нововодяного и Веселого Поля позволило группировке «Центр» не только создать угрозу глубокого охвата Доброполья с севера, но и вплотную приблизиться к городу Белозерское. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, этот населенный пункт является следующим крупным узлом не только обороны, но и логистики украинских сил на данном участке фронта.

Политолог, общественный деятель, ветеран СВО Артур Каримов рассказал, что это меняет в конфигурации всей кампании.

- Белозерское - это не просто точка на карте, а важнейший элемент оборонительной и логистической системы ВСУ, - отмечает Каримов. - Поэтому выход российских подразделений к этому району создаёт прямую угрозу всей группировке противника на направлении Красноармейск - Доброполье.

Потеря такого узла означает для ВСУ серьёзные проблемы сразу на нескольких направлениях: снабжение, переброска резервов, управление войсками и удержание соседних позиций. Когда противник начинает терять один опорный узел за другим, его оборона перестаёт быть единой системой и начинает рассыпаться на отдельные участки.

Поэтому я бы рассматривал Белозерское как ещё один ключ к разрушению украинской обороны на этом направлении. И чем дальше российские войска будут продвигаться, тем сложнее Киеву будет закрывать образующиеся бреши. Для ВСУ это уже не вопрос сохранения одной позиции. Это вопрос того, сколько ещё элементов их обороны удастся удерживать.

- Глава ДНР сообщил, что российские подразделения уже имеют возможность «вплотную подойти» к Белозерскому. Каков перспективы освобождения этого населённого пункта? Насколько важен фактор времени до начала зимы для закрепления контроля над этим районом?

- Если российские подразделения уже получили возможность вплотную подойти к Белозерскому, для украинского гарнизона это крайне тревожный сигнал. Но конкретные сроки освобождения определяют не политика и не журналисты, а военное командование, исходя из реальной обстановки. И здесь я бы вообще не зацикливался на вопросе - будет ли это фронтальный штурм или другой сценарий. Главное - лишить противника возможности использовать Белозерское как опорный пункт и логистическую базу.

Если для этого эффективнее давление с нескольких направлений и нарушение коммуникаций, значит, именно так и нужно действовать. Для России сейчас важнее всего не красивые заявления о датах, а результат с минимальными потерями наших военнослужащих. А время действительно играет большую роль. Чем быстрее удаётся закреплять достигнутые рубежи, тем меньше возможностей у противника создавать новые линии обороны.

- Белозерское - это крупный узел на пути к Доброполью и далее к границам Днепропетровской области. Как освобождение этого населённого пункта повлияет на динамику всей кампании по освобождению территории с политической точки зрения,?

- Белозерское нельзя рассматривать отдельно от всего происходящего на этом направлении. Это часть последовательного продвижения российских войск, которое постепенно меняет всю конфигурацию фронта. Для Киева здесь возникает серьёзная проблема: потерю каждого крупного узла приходится компенсировать резервами, новой техникой и созданием новых рубежей.

Но ресурс украинской армии не бесконечен, и каждый такой вынужденный манёвр ослабляет её возможности на других участках. Поэтому я бы не говорил, что после Белозерского автоматически откроется дорога до административных границ ДНР. Война сложнее любых схем на карте. Но стратегическое значение очевидно: чем меньше у противника крупных опорных пунктов и логистических центров, тем меньше у него возможностей удерживать прежнюю линию обороны. И в этом смысле речь идёт уже не просто об освобождении отдельных населённых пунктов. Речь идёт о последовательном демонтаже всей системы обороны ВСУ на данном направлении.

- Известно, что в Белозерском уже нарушено водоснабжение, город разрушен, но украинские подразделения пытаются удерживать позиции. Не приведёт ли это к очередному «котлу» и массовой сдаче в плен, как это уже происходило в других узлах обороны?

- Если город серьёзно разрушен, инфраструктура нарушена, а удержание позиции становится всё более затратным, возникает очень простой вопрос: Киев защищает действительно важный военный объект или просто пытается любой ценой сохранить политическую картинку?

Для украинского руководства потеря очередного крупного узла - это серьёзный имиджевый удар. Поэтому они могут пытаться держаться до последнего, но политическая символика не заменяет снабжение, резервы и боеспособность гарнизона.

Я бы не стал заранее объявлять новый «котёл» или говорить о массовой сдаче. Но если подразделение лишается устойчивого снабжения и возможности получать резервы, его положение объективно становится тяжелее. И здесь российскому командованию важно сохранять главное преимущество - профессионализм и бережное отношение к жизни наших военнослужащих. Нам не нужны громкие заявления ради громких заявлений. Нам нужен результат: лишить противника возможности сопротивляться, освободить территорию и сохранить жизни наших бойцов.