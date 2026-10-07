Telegram-канал «Иди и смотри»: ВС РФ улучшили позиции у Варваровки и Резниково

По информации Telegram-канала «Иди и смотри», российская армия продолжает наступательные действия в Харьковской области. Сообщается, что Вооружённые силы РФ не только продвигаются вперёд, но и успешно срывают попытки украинских подразделений контратаковать.

В публикации уточняется, что российские войска улучшили свои позиции в Волчанском районе. В частности, продвижение зафиксировано в районах населённых пунктов Варваровка, Резниково и Лобановка. Об этом говорится в сообщении канала.

Ранее появились новые данные о ситуации в кольце окружения в Харьковской области. Сообщалось, что за минувшие сутки украинские силы потеряли там до 30 военнослужащих. Эти сведения дополняют картину боёв на данном направлении.

Напомним, что российские войска ранее пресекли попытки ВСУ деблокировать окружённые подразделения севернее населённого пункта Курганное. По данным Минобороны, все попытки противника прорваться к окружённым были сорваны.

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