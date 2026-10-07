ВС РФ продвинулись у одного населенного пункта на Запорожском направлении — DeepState

Украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска улучшили свои позиции в районе села Цветково, расположенного в Пологовском районе Запорожской области. По данным аналитиков, изменения зафиксированы на карте боевых действий 5 октября. Речь идёт о продвижении на Гуляйпольском направлении.

Цветково рассматривается как узел на южном фланге украинской обороны под Гуляйполем. Рядом проходит железная дорога, а станция Гуляйполе находится примерно в шести километрах от населённого пункта. Контроль над этим районом позволяет влиять на коммуникации и создаёт условия для дальнейшего продвижения вглубь области.

Ранее DeepState уже сообщал о продвижении российских сил в Куриловке Харьковской области и Кривой Луке Донецкой области. Эти данные также фиксировались на обновлённых картах боевых действий. Ситуация на востоке Украины остаётся напряжённой.

Напомним, на запорожском направлении российские подразделения ранее освободили Голубково, создав плацдарм для наступления на Новониколаевку. Также сообщалось о занятии Святопетровки и расширении зоны контроля у Староукраинки.

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