Дроны «Севера» уничтожили склады и пехоту ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России сообщило, что расчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области пункты хранения материальных средств и боеприпасов, а также живую силу противника.

Как уточнили в ведомстве, операторы ударных FPV-дронов из подразделений войск беспилотных систем в составе этого корпуса продолжают наносить огневое поражение пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, различной технике и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области.

В министерстве отметили, что в зависимости от характера цели расчеты беспилотников подбирают разные типы боеприпасов, а сама цель уничтожается либо методом пикирования, либо путем сброса боевой части.

Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили танкер с топливом для Украины.