Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили пункты управления в зоне проведения СВО в Харьковской области.

Пункты управления были уничтожены расчетами гаубиц Д-30, заявила пресс-служба оборонного ведомства.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

Читайте материал "Оператор войск беспилотных систем "Варяг" сбил аэростат ВСУ с модулем Starlink"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX