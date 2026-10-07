ВС России поразили предприятия по производству «Фламинго» и БПЛА на Украине

Министерство обороны России сообщило, что российские войска в результате массированного удара, нанесенного ночью, поразили предприятия, задействованные в производстве ракет «Фламинго» и беспилотников на Украине.

Как уточнили в ведомстве, минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, работающие в интересах компании Fire Point для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности. Речь идет об объектах в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что были поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Министерство обороны России ранее сообщало, что расчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области пункты хранения материальных средств и боеприпасов, а также живую силу противника. Кроме того, ведомство информировало, что артиллеристы 177-го полка морской пехоты, входящего в состав группировки войск «Центр», уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье ДНР. Как уточнили в министерстве, разведка при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила эти опорные пункты, после чего полученные данные сразу передали на пункт управления артиллерией.

Ранее в Минобороны рассказали, как ВС РФ обманули ВСУ при взятии Голубково в Запорожье.