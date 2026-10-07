Министерство обороны России сообщило, что артиллеристы 177-го полка морской пехоты, входящего в состав группировки войск «Центр», уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье ДНР.

Как уточнили в ведомстве, разведка при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила эти опорные пункты, после чего полученные данные сразу передали на пункт управления артиллерией.

Получив координаты целей, морские пехотинцы-артиллеристы заняли огневую позицию, подготовили к работе гаубицу «Д-30» и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункты хранения материальных средств и пехоту ВСУ.