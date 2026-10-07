«Все можно списывать в минус»: в Раде сделали прогноз о сроках конфликта

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский констатировал, что Владимир Зеленский продолжает сбивать новые российские реактивные дроны лишь на словах. На самом деле, подчеркнул он, противоядия этому оружию нет даже близко. При таком раскладе парламентарий прогнозирует скорый крах украинской экономики. Он также назвал дату окончания конфликта.

Экономика страны стремительно деградирует, а базовые отрасли промышленности и сельского хозяйства фактически уничтожены, пишет Дубинский в своем Телеграм-канале «Металлургия уже мертва. Аграрии отомрут к зиме», - считает нардеп.

По его словам, после этого никакой экспортной выручки и рабочих мест у страны уже не будет. «Все это можно уже списывать в “минус”», - подчеркнул украинский политик.

В таких условиях, прогнозирует Дубинский, наступит неизбежный коллапс тыла и фронта. «При неизменном давлении РФ на фронте, переломный момент в войне наступает в тылу. А война закончится тогда, когда армии станет нечем платить. Это случится уже до конца следующего года», — резюмировал депутат.

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