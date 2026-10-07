ВСУ не могут обезопасить логистику под Дружковкой

Минобороны РФ опубликовало видео, в котором заместитель командира группы 58-го отдельного батальона специального назначения Южной группировки войск с позывным Алтай рассказал об уничтожении западной техники ВСУ на дружковском направлении. По его словам, российские операторы БПЛА сжигают грузовики Volvo, которые Швеция недавно передала Украине, а также американские САУ Paladin и Hummer.

Алтай отметил, что операторы дежурят на логистических маршрутах противника, используя дроны-«ждуны» и свободный поиск. Приоритетной целью он назвал остановку и сжигание грузовиков, которые снабжают дружковский гарнизон дронами и боеприпасами. Недавно был уничтожен грузовик Volvo.

По словам военнослужащего, на этом направлении российские операторы совершают до 20 вылетов в сутки, а число поражённых целей достигает очень больших значений. ВСУ пытаются менять маршруты и прикрывать технику сетками, но полностью обезопасить свои колонны у них не выходит.

Ранее Минобороны России сообщало о продолжении ударов по логистике ВСУ. В частности, в порту Южный был поражён танкер с горюче-смазочными материалами, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами. За неделю были уничтожены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения.

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