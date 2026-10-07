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Политика Сюжет: Новости СВО 1174

ВСУ не могут обезопасить логистику под Дружковкой

Российские дроны уничтожают технику ВСУ на дружковском направлении

Российские дроны уничтожают технику ВСУ на дружковском направлении
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Минобороны РФ опубликовало видео, в котором заместитель командира группы 58-го отдельного батальона специального назначения Южной группировки войск с позывным Алтай рассказал об уничтожении западной техники ВСУ на дружковском направлении. По его словам, российские операторы БПЛА сжигают грузовики Volvo, которые Швеция недавно передала Украине, а также американские САУ Paladin и Hummer.

Алтай отметил, что операторы дежурят на логистических маршрутах противника, используя дроны-«ждуны» и свободный поиск. Приоритетной целью он назвал остановку и сжигание грузовиков, которые снабжают дружковский гарнизон дронами и боеприпасами. Недавно был уничтожен грузовик Volvo.

По словам военнослужащего, на этом направлении российские операторы совершают до 20 вылетов в сутки, а число поражённых целей достигает очень больших значений. ВСУ пытаются менять маршруты и прикрывать технику сетками, но полностью обезопасить свои колонны у них не выходит.

Ранее Минобороны России сообщало о продолжении ударов по логистике ВСУ. В частности, в порту Южный был поражён танкер с горюче-смазочными материалами, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами. За неделю были уничтожены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения.

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