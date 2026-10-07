Вторая леди США с месячным сыном на руках еле удержалась на трапе

Супруга вице-президента США Уша Вэнс чуть не упала с металлического трапа вертолёта на базе Эндрюс в Мэриленде, неся на груди двухмесячного сына Алека в детской переноске. Она быстро схватилась за поручень и восстановила равновесие, после чего успокоила персонал: «Я чуть не упала с лестницы. Я в порядке, и он тоже». Инцидент произошёл перед вылетом семьи на Аляску.

Уша Вэнс пережила тревожный момент, когда выходила из вертолёта на объединённой базе Эндрюс в Мэриленде. Вторая леди чуть не споткнулась и не упала с металлического трапа самолёта, неся своего маленького мальчика Алека, который был надёжно привязан к её груди в детской переноске. Инцидент произошёл, когда Уша, которая путешествовала со своей семьёй, собиралась сесть на рейс до Аляски, где вице-президент Джей Ди Вэнс должен был выступить на митинге Республиканского национального комитета в поддержку сенатора Дэна Салливана.

Супруга Вэнса быстро среагировала на оплошность, пытаясь удержаться на ногах, одновременно управляясь со своим двухмесячным ребёнком и сумочкой, и, похоже, потеряла равновесие у подножия лестницы. Второй леди США удалось быстро восстановить равновесие: она схватилась за поручень и смогла защитить своего ребёнка от любого вреда. Она оставалась спокойной во время секундной паники и даже улыбнулась, когда почувствовала себя в безопасности и смогла сделать глубокий вдох. Казалось, она старалась успокоить персонал, ожидавший на взлётно-посадочной полосе, уверяя, что всё в порядке.

Согласно рассказам очевидцев и наблюдениям за чтением по губам, Уша, по-видимому, заявила агентам: «Я чуть не упала с лестницы. Я в порядке, и он тоже». Её муж вице-президент Джей Ди Вэнс вышел из того же вертолёта несколько мгновений спустя, неся на руках их четырёхлетнюю дочь Мирабель.

Снимки стали «вирусными» в социальных сетях и вызвали сочувствие и похвалу со стороны родителей, которые рассказали о том, как трудно сохранять равновесие, неся малыша на руках. Напомним, что в июле 2026 года у пары родился Алек Нил Вэнс, который стал их четвёртым ребёнком. У пары уже есть девятилетний Эван, шестилетний Вивек и четырёхлетняя Мирабель.

Поездка на Аляску стала одной из первых публичных выступлений Уши Вэнс после родов. Ранее в своем подкасте вторая леди США рассказала: «Я долгое время интересовалась образованием. Это была область, в которой я активно участвовала на протяжении всего обучения в колледже, не только с точки зрения общей картины, ориентированной на политику в области образования, но и благодаря постоянной волонтёрской деятельности в школах».