Выборы под прицелом: Кишинев хочет стереть Гагаузию

Главным политическим событием этой осени в Молдавии станут выборы в Гагаузии. 15 ноября избиратели Гагаузии будут голосовать за башкана, руководителя региона, а также за депутатов Народного собрания Гагаузии. В чем важность этого события и как Кишинев и Брюссель готовятся сорвать народное волеизъявление, «МК» рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Максим Бардин.

Гагаузия – это автономное территориальное образование в составе Молдавии. Это не республика в составе страны, как иногда путают. Она было создана в 1994 году, объединив ряд населенных пунктов, в которых более 50% жителей, это были гагаузы, тюркоязычный народ, в основном православного вероисповедания.

В 1994 году парламент Молдавии принял закон об особом правом статусе Гагаузии, и регион был наделен определенными правами автономии. В 1999 году статус Гагаузии как автономно-территориального образования был закреплен в конституции Республики Молдова.

Территория Гагаузии составляет около 5% от территории всей Молдовы. Население — порядка 150 тысяч. То есть 5% населения всей Молдавии. Количество избирателей - 130 тысяч. Столица Гагаузии - город Камрад.

Согласно законодательству Молдовы, автономное территориальное образование Гагаузии обладает политическими институтами власти. Исполнительная власть – это башкан, законодательная - народное собрание.

Как отметил Максим Бардин, отношения Кишинева и Камрата были несколько сдержанными, но не конфликтными.

- В какие-то моменты, - говорит он, - они были конструктивными, в какие-то моменты были нейтральными, но до серьезных политических противоречий дело не доходило. Все изменилось с приходом к власти в Молдавии партии «Действие и солидарность», партии ПАС, и ее лидера Майя Санду, которая второй раз уже стала президентом Молдовы.

- Что изменилось?

- Именно на территории Гагаузии партия ПАС, Майя Санду, а также сторонники евроинтеграционного референдума получили беспрецедентно низкие показатели по всей стране. Например, на парламентских выборах партия ПАС получает чуть больше 50%, занимает первое место. А в Гагаузии она получает только 3%.

Майя Санду на прошедших президентских выборах демонстрирует показатель 40%, а в Гагаузии она берет менее 3%.

Ну и, конечно, исторический референдум за интеграцию с Евросоюзом. Это чуть больше 50% по всей стране, с учетом голосования на зарубежных участках. А в Гагаузии за евроинтеграцию проголосовали только 5%.

Таким образом избиратели Гагаузии на протяжении нескольких лет отвергали не только партию ПАС, Майю Санду, но и идеологию Евросоюза. Они демонстрировали евроскептицизм и параллельно конструктивные пророссийские настроения.

Понятно, что Кишинев и Брюссель не могли терпеть эту ситуацию. Кишинев пошел в атаку на политическую систему Гагаузии. Атака была, конечно, санкционирована Брюсселем, потому что там очень жестко относятся к евроскептицизму.

Пример — Румыния, как там снимали кандидатов в президенты с избирательной гонки.

- В чем выразилась атака на Гагаузию?

- Дмитрий Константинов - спикер Народного собрания Гагаузия вынужден был покинуть территорию автономии в результате уголовного преследования. На территории Молдавии была ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии – это «Блок Победа» и партия «Сердце Молдовы» экс-башкана Гагаузии Ирины Влах.

Параллельно серьезно было изменено избирательное законодательство. В частности, центральная избирательная комиссия Гагаузии была лишена ряда полномочий, был изъят пункт о цензе оседлости для кандидатов в Народное собрание Гагаузии.

К участию в выборах стали допускаться люди, даже не проживающие в Гагаузии. Причем кандидатов в Народное собрание Гагаузии стала регистрировать избирательная комиссия Молдавии.

Она же может отказать в регистрации кандидату, если он будет заподозрен в связях с ликвидированными политическими партиями. То есть человек пытается зарегистрироваться, а избирательная комиссия говорит: «А у нас есть подозрение, что на самом деле вы являетесь креатурой политической партии, которая ликвидирована». И все. То есть процесс выдвижения кандидатов Кишинев взял под контроль.

- Для чего все это делается?

- Чтобы обезглавить руководство автономии. Все делается для того, чтобы пост башкана Гагаузии, а также депутатские мандаты Народного собрания Гагаузии не получили политики, которые негативно относятся к партии ПАС, к президенту Майе Санду, а также к Евросоюзу.

Делается все, чтобы не допустить прихода к власти в органы Гагаузии евроскептиков, а также политиков, общественных деятелей, которые придерживаются даже не пророссийских, а нейтральных настроений.

По замыслам Кишинева, к власти Гагаузии на пост башкана и в Народное собрание должны прийти политики, которые будут поэтапно ликвидировать политические институты автономии. Кишинев и Брюссель не простили гагаузам евроскептицизм и пророссийские настроений.

Главный вопрос даже не в том, кто победит 15 ноября, а в том - будет ли победитель осуществлять деятельность, направленную на политическую ликвидацию автономии, либо победитель будет сохранять политические институты Гагаузии и каким-то образом развивать внутриавтономные процессы? Будет ликвидирована политическая автономия либо она будет развиваться?