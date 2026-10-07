Выяснилось, чем российские почвы лучше, чем в Европе

Несмотря на трудности с логистикой и топливом, экспорт отечественной сельхозпродукции в 2026 году вырос на 15%. Об этом Михаил Мишустин заявил на 28-й всероссийской агропромышленной выставке, открывшейся в Москве. Премьер познакомился с достижениями аграриев, наградил передовиков и покормил молоком теленка Сырка.

В этом году выставка достижений российских аграриев сосредоточена на трёх масштабных проектах - животноводческом, растеневодческом и биотехнологическом. Некоторые регионы - как, например, Татарстан - имеют возможность участвовать во всех трёх. Другие стараются преуспеть в какой-то одной сфере. На стендах премьера ждали рассказы об использовании искусственного интеллекта в селекции, производстве отечественных мини-комбайнов и глубокой переработке зерна, что в этом году приобрело особое значение в связи с проблемами экспорта. (Из-за атак беспилотников закрыт основной канал зарубежных поставок - порты Азовско-Черноморского бассейна) Как выяснилось, зерно можно перерабатывать не только в муку, но и в ценные аминокислоты - лизин, треонин, триптофан, аргинин, которые потом используются в кормах, а также в фармацевтике и косметологии.

На стенде Кировской области Михаилу Мишустину представили производство полного цикла. Как выразился представитель региона: «от початка до сырника». «Извините, а почему до сырника?» - не понял связи премьер. Оказалось, что кукуруза в Кировской области до зерна не вызревает. Ее перерабатывают на силос, которым кормят коров. Коровы в свою очередь дают молоко, а там уже и до сырников рукой подать. Причём производят их по технологии су-вид, или, проще говоря, «бережного томления», которая позволяет сохранить не только питательные вещества, но и естественный вкус продуктов. Кроме сырников су-вид используют для готовых каш, супов, мясных блюд и т.д. «Люди хотят потреблять натуральные продукты, так что у вас большое будущее», - похвалил кировских аграриев Мишустин.

Успехи есть и у тех регионов, от которых раньше их не ждали. «Где Донбасс, а где сельское хозяйство?» - такими словами встретил председателя кабмина глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что ситуация начала меняться с 2022 года, а в этом году собрали рекордный урожай зерна. И это несмотря на то, что в оборот вовлечено всего 20% пригодных для сельского хозяйства земель, а работа велась в условиях атак ВСУ и топливного кризиса. «В будущее мы смотрим с оптимизмом. Сейчас изучаем наш плодородный слой», - сообщил Пушилин. По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, в целом качество почв в России лучше, чем в Европе, поскольку раньше ими «мало занимались». 72% отечественных угодий имеют нормальный уровень гумуса против 45% у европейских сельхоздержав. Более серьезной проблемой Лут назвала адаптацию АПК к прогнозируемому изменению климата. Что именно с ним происходит, до конца не понятно. Есть риски, что через несколько лет какие-то культуры выращивать будет уже невозможно. И неплохо было бы заранее подобрать для аграриев приемлемые альтернативы.

Вице-премьер Антон Алиханов в свою очередь посетовал на падение спроса на сельскохозяйственную технику. В прошлом году рынок просел на 26%, сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, но восстановления пока нет. Однако в кабмине надеются на изменение тренда и готовятся отказаться от … лошадиных сил. Именно в этих единицах до сих пор измеряют мощность комбайнов и другой техники (а также двигателей автомобилей). «Это устаревший подход!» - заявил Алиханов, не уточнив, что придет ему на смену.

Живых лошадей, а также коров, овец, петухов и гусей чиновники посмотрели в павильоне животноводство, разместившемся в отдельном помещении. Ректор академии ветеринарной медицины представил Михаилу Мишустину технологию ЭКО, специально разработанную для парнокопытных. Она позволяет коровам менее ценных пород вынашивать эмбрионы, которые через искусственное оплодотворение получили от более ценных. Таким образом элитная корова производит не одного теленка в год, а десятки. Технология перспективная, но дорогая. Сейчас зачатый через «коровье» ЭКО теленок обходится в 80 тыс. руб. Спрос появится, когда цена опустится хотя бы до 46 тыс., а лучше до 40 тыс. руб., пояснила Оксана Лут.

Пройдя мимо клеток с норками, песцами и чернобурыми лисицами, Мишустин подошёл к вольеру, из которого на него голодными глазами смотрел бычок Сырок. «Мы его давно не кормили», - сообщил добрый зоотехник, протягивая премьеру большую бутыль с молоком. Сырок упрашивать себя не заставил - присосался к ней намертво. «Он вас теперь не отпустит, будет, как собака, преследовать», - со смехом «обрадовал» премьера хозяин. Но главу кабмина уже ждали на пленарном заседании.

В своем выступлении Мишустин подчеркнул: выполнение доктрины продовольственной безопасности не вызывает сомнений. В этом году уже собраны большие объёмы пшеницы, рапса и фруктов, есть прирост по рыболовству и производству свинины и яиц. «Снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоев», - подчеркнул он. Что касается сельскохозяйственного экспорта, то в сумме он вырос на 15% год к году.

Вместе с тем премьер признал: агробизнесу приходится работать в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Чтобы помочь производителям зерна, правительство закупит их продукцию в резерв, а также выделит дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки до альтернативных портов. 1,5 млрд руб. планируется направить на поддержку АПК в Крыму, где введён режим чрезвычайной ситуации. Там финансирование получат птицеводы и производители фруктов. Мишустин выразил надежду, что системные меры поддержки отрасли, позволят «не только снизить нагрузку, но и начать готовится к посевной кампании следующего года».