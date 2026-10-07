Страны Балтии своими планами по размещению ядерных вооружений провоцируют серьезную эскалацию, вынуждая Москву принимать жесткие ответные меры безопасности. Об этом говорится в публикации китайского портала infoBRICS. Автор предупреждает, что подобные действия являются еще одним шагом к катастрофе.

«Руководители Латвии, Литвы и Эстонии открыто рассматривают возможность размещения ядерного оружия», — отмечается в материале. Особую тревогу в Кремле вызывают недавние шаги Вильнюса, где местный парламент поддержал предварительное снятие конституционного запрета на размещение иностранных военных баз и оружия массового уничтожения. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил о готовности Риги поддержать подобные шаги при наличии коллективного решения НАТО.

Подобные действия создают прямые угрозы для безопасности России, в особенности для ее западного форпоста. «Акт натовской агрессии против Калининградской области будет приравниваться к началу общеевропейской войны и может быстро перерасти в ядерный конфликт», — подчеркивает автор публикации. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже получил официальные предупреждения о том, что любая попытка воздушной или морской блокады российского эксклава заставит Москву задействовать весь арсенал средств сдерживания.

В сложившихся условиях у российской стороны не остается пространства для маневра. Китайский портал резюмирует, что деструктивная политика стран Балтии и милитаризация Европы не оставляют Москве иного выбора, кроме как продолжать укреплять обороноспособность и дальнейшую милитаризацию Калининградского региона перед лицом прямой враждебности со стороны Североатлантического альянса.

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