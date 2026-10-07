Япония сказала Вашингтону нет по ядерным миссиям

Такаити: Япония не будет участвовать в ядерных миссиях США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заверила, что страна не будет участвовать в совместных ядерных миссиях, предусматривающих размещение американского ядерного оружия на ее территории. Тема поднималась в ходе прений в национальном парламенте.

Такаити заявила, что такая концепция неприемлема для правительства Японии. При этом ранее на тех же прениях она ушла от четкого ответа на вопрос о том, станет ли твердо соблюдать три неядерных принципа.

Эти принципы закрепляют, что страна не будет иметь, производить или ввозить ядерное оружие. Такаити лишь сказала, что не станет делать предположений о содержании новых документов по безопасности, которые правительство намерено принять в конце года.

Сейчас их текст готовит совет экспертов. Часть специалистов высказывается за пересмотр трех неядерных принципов, а также за обладание атомными подлодками. Министр обороны Синдзиро Коидзуми ранее призывал к дискуссии по этому вопросу без ограничений.

Японские СМИ отмечали, что при пересмотре стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Такаити заявляла, что не давала поручения пересматривать эти принципы.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство жителей Японии, в среднем более 70%, выступают за сохранение приверженности трем неядерным принципам. Эта позиция остается устойчивой на протяжении десятилетий.

Япония не обладает собственным ядерным оружием и полагается на американские гарантии безопасности. Тема ядерного сдерживания активизировалась на фоне роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ракетных испытаний КНДР.

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